США считают реалистичной возможность новой агрессии РФ

Курт Волкер (скриншот из видеозаписи)

Россия ищет повод для новой агрессии против Украины, вероятность которой реалистична. Об этом в интервью ТСН заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Он отметил, что Россия на протяжении длительного времени значительно усиливает свою военную мощь, окружая Украину.

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"И у нее есть возможности начать агрессию. Мы бы оценили маловероятным, чтобы Россия на это решилась. Но тут случился инцидент, когда Россия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию. И мы должны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого", - сказал Волкер.

При этом он отметил то тревожное обстоятельство, что РФ обвиняет Украину якобы в подготовке наступления в Донбассе.

"Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии", - заявил представитель США.

Он предположил, что, возможно, РФ таким образом хочет отвлечь внимание от агрессии в Керченском проливе.

"Хотелось бы думать, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море. Но мы должны быть очень бдительными, должны следить за ситуацией и в идеале - избежать дальнейшей эскалации и агрессии", - сказал Волкер.

Также Волкер заявил о вероятности того, что Россия освободит захваченных в плен украинских моряков до Рождества.