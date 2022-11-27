В Минске врут про потоки украинских беженцев в Беларусь через Польшу, Варшава опровергает

Государственные органы Беларуси в очередной раз лгут, что якобы "потоки беженцев из Украины" пытаются прорваться в Беларусь через Польшу. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

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Жарын указал, что на сайте Белорусского пограничного комитета опубликовано коммюнике, в котором сообщается о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь.

"На графике приведены ложные данные об украинских беженцах, которые якобы въехали в Беларусь", – пишет Жарын. В частности, не имеют отношения к реальности данные, что почти 40 000 человек якобы въехали в Беларусь через Польшу.

"Белорусская пропаганда в очередной раз намекает, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, ищут убежища в Белоруссии, считая эту страну более безопасной, чем страны ЕС", – отмечает он.

Жарын напомнил, что "с самого начала войны России против Украины Беларусь была вовлечена в конфликт, передавая оружие России и открывая территорию для нападения на Украину".

26 ноября появилось видео задержания на северной границе группы нелегальных мигрантов, которых к границе доставили пограничники Беларуси.

Сергій Бережний

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