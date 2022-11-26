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Беларуские пограничники помогали нелегалам незаконно попасть в Украину – видео ГПСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 15:35
Видео: ГПСУ
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Госпогранслужба заявила о задержании на северной границе группы нелегальных мигрантов, которых к границе доставили пограничники Беларуси. В ГПСУ показали фото переписок мигрантов с правоохранителями Беларуси.

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Пограничники Житомирского отряда задержали группу нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии. Пограничники заметили дорожку следов, ведущую с территории Беларуси и сразу обнаружили и остановили шестерых иностранцев из Пакистана и Бангладеша.

По словам задержанных, до границы с Украиной их на автомобиле довезли люди в военной форме. Они предполагают, что это были беларуские пограничники. Далее мужчинам указали, в каком направлении нужно двигаться.

Находясь в Беларуси, по данным ГПСУ, мужчины контактировали с представителями местных правоохранительных органов, которые организовывали их незаконный маршрут и приказали им после нелегального пересечения границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении. В подтверждение этому в ГПСУ показали фото переписок в мессенджерах задержанных.

Беларуские пограничники помогали нелегалам незаконно попасть в Украину – видео ГПСУ

Беларуские пограничники помогали нелегалам незаконно попасть в Украину – видео ГПСУ

По словам мигрантов, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу – тоже при содействии беларуских правоохранителей.

С задержанными нелегалами проводят соответствующие мероприятия, устанавливают все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы, и кто способствовал им в таком путешествии.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что Беларусь продолжает поддерживать искусственно созданный миграционный кризис и намеренно создает условия для попыток незаконного пересечения границы мигрантами. При этом мигрантам активно помогают пограничники и правоохранители Беларуси, заявляют в ГПСУ.

  • По оценке Генштаба на начало ноября, для формирования ударных подразделений на территории Беларуси для попыток нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.
  • Вчера ГУР опровергло слухи о якобы планах наступления на территорию Украины из Беларуси в конце ноября. Это "вброс" российского командования, которое хочет, чтобы Украина перебросила на север войска с других направлений, утверждают в разведке.

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Оксана Житнюк
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