В Минветеранов объяснили, кто из добровольцев получит статус участника боевых действий

Статус участников боевых действий (УБД) и соответствующие социальные гарантии получат только те добровольцы, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях, а не по всей Украине, как это предполагалось раньше. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время рабочего визита в Полтаву.

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Она объяснила, что когда принимался закон, дающий добровольцам право на получение статуса УБД, никто не знал, где развернется театр военных действий, поэтому это право было предоставлено по всей Украине.

"Однако, согласно Порядку предоставления статуса, получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях", – сообщила Лапутина.

Она также напомнила, что, согласно обновленному законодательству, каждый защитник, который непосредственно участвовал в боевых действиях в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин, имеет право получить статус УБД и социальные гарантии от государства.

Лапутина добавила, что при министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься вопросами получения статуса УБД.

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Наталия Фреик

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