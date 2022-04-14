В Молдове запретили георгиевскую ленту и знаки Z и V как символы российской агрессии

Парламент Молдовы сегодня проголосовал в последнем чтении за запрет в своей стране георгиевской ленты, а также знаков Z и V как символов российской агрессии в Украине. Об этом сообщает Newsmaker.md.

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Перед рассмотрением законопроекта лидер коммунистов Воронин заявил, что "сейчас мы поднимаем руку на самый священный символ – ленту Победы".

Депутат от партии большинства PAS Раду Мариан ответил, что "этот символ стал символом российской армии, которая ведет войну против Украины. Мы не можем мириться с тем, чтобы символы, пропагандирующие войну, использовали в Молдове".

Депутаты отметили, что законопроект не запрещает ленту как часть ордена или медали.

Перед голосованием фракция коммунистов покинула зал заседаний в знак протеста.

10 апреля посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал запретить государственную символику РФ на пророссийских демонстрациях в Германии.

Сергей Бережной

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