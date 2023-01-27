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В Москве упал вертолет Ми-8. Он принадлежит спецотряду, который перевозит Путина — фото

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 14:03
В Москве упал вертолет Ми-8. Он принадлежит спецотряду, который перевозит Путина — фото - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В московском аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8 специального летного отряда "Россия" — это подразделение авиации страны-агрессора перевозит первых лиц, в том числе и диктатора Владимира Путина. О падении вертолета сообщили российские пропагандистские ресурсы. 

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Пропагандисты заявили, что вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт, в результате чего он зацепился лопастями об землю. 

Пострадавших якобы нет. 

Верифицировать информацию пропагандистских агентств РФ насчет причин крушения и отсутствия пострадавших пока невозможно. 

Спецотряд "Россия" обеспечивает авиаперевозки главы РФ, премьер-министра, спикеров Госдумы и Совета Федерации, глав Конституционного и Верховного судов, генпрокурора и председателя Следственного комитета России, руководителя администрации Кремля и министра иностранных дел России.

Вертолет Ми-8 во Внуково

Смотрите также: В Краснодарском крае РФ на многоэтажку упал военный самолет

Дмитро Гриниченко
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Россия Москва владимир путин внуково
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