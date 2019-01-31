В начале февраля пройдет передача задержанных украинцев Донбасса

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В первую неделю февраля состоится передача граждан Украины со временно оккупированных территорий Донбасса, которые были задержаны до начала войны. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила у себя в Facebook.

Денисова провела встречу с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем.

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"Мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", - написала Денисова.

Вчера и сегодня, 30 и 31 января, в Москве состоялись допросы военнопленных украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Сергея Чулиба. На следующей неделе проведут допросы остальных военнопленных украинских моряков.