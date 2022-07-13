В начале войны выпустил "вора в законе": ГБР расследует устный приказ служащего колонии

Госбюро расследований объявило о подозрении одному из руководителей колонии в Черниговской области, который отпустил из-под стражи "вора в законе".

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ГБР сообщает, что чиновник после начала российского вторжения отдал устный приказ выпустить "вора в законе", который содержался в СИЗО, расположенном на территории колонии, и ждал приговора суда по обвинению в убийстве.

Сообщается, что в марте отпущенный им преступник был снова задержан при попытке пересечения границы с Молдовой.

ГБР подозревает служащего в пособничестве в бегстве из-под стражи. Решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании для него меры пресечения.

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