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В начале войны выпустил "вора в законе": ГБР расследует устный приказ служащего колонии

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 17:51
В начале войны выпустил
Фото - Госбюро расследований

Госбюро расследований объявило о подозрении одному из руководителей колонии в Черниговской области, который отпустил из-под стражи "вора в законе".

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ГБР сообщает, что чиновник после начала российского вторжения отдал устный приказ выпустить "вора в законе", который содержался в СИЗО, расположенном на территории колонии, и ждал приговора суда по обвинению в убийстве.

Сообщается, что в марте отпущенный им преступник был снова задержан при попытке пересечения границы с Молдовой.

ГБР подозревает служащего в пособничестве в бегстве из-под стражи. Решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании для него меры пресечения.

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Сергей Бережной
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вор в законе колония госбюро расследований
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