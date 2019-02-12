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12.02.2019, 15:01

В НАТО отреагировали на изменения в Конституции Украины

В НАТО отреагировали на изменения в Конституции Украины - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Йенс Столтенберг﻿ прокомментировал "евроатлантические" изменения в Конституции Украины

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НАТО будет продолжать помогать Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, передает Европейская правда.

Генсека спросили об оценке Альянса по поводу принятия Верховной Радой изменений в Конституцию относительно курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

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"Украина - это высоко ценимый партнер НАТО. Мы оказываем помощь Украине в разных сферах. Мы также призываем страны-члены оказывать помощь Украине на двустороннем уровне. Мы делаем это для того, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, проводить реформы, в частности бороться с коррупцией", - сказал он.

Читайте также: Украина вписала курс на НАТО и ЕС в Конституцию. Что это означает

7 февраля 2019 года Верховная Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора. 

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Теги: нато, йенс столтенберг, изменения в конституцию
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