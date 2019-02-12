В НАТО отреагировали на изменения в Конституции Украины

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

НАТО будет продолжать помогать Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, передает Европейская правда.

Генсека спросили об оценке Альянса по поводу принятия Верховной Радой изменений в Конституцию относительно курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

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"Украина - это высоко ценимый партнер НАТО. Мы оказываем помощь Украине в разных сферах. Мы также призываем страны-члены оказывать помощь Украине на двустороннем уровне. Мы делаем это для того, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, проводить реформы, в частности бороться с коррупцией", - сказал он.

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7 февраля 2019 года Верховная Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора.