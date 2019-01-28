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28.01.2019, 11:12

В Нацполиции отчитались по нарушениям предвыборной агитации

В Нацполиции отчитались по нарушениям предвыборной агитации - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Только за сегодня, 28 января, зарегистрировано 8 уголовных производств

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За 26 дней избирательной кампании Нацполиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании коллегии МВД, передает корреспондент LIGA.net.

Князев отметил, что больше всего таких заявлений подано в Киеве а также в Закарпатской и Днепропетровской областях. Также заявления зарегистрированы в Полтавской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.

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В понедельник же, 28 января, зарегистрировано 8 уголовных производств.

По словам главы Нацполиции, уже составлено 67 административных протоколов в связи с изготовлением или распространением предвыборной агитации с нарушением законодательства.

Князев напомнил, что по результатам расследований нарушений на предыдущих выборах, Нацполиция направила в суды 131 производство.

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Теги: предвыборная агитация, сергей князев, выборы 2019, президентская кампания
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