В Нацполиции отчитались по нарушениям предвыборной агитации

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За 26 дней избирательной кампании Нацполиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании коллегии МВД, передает корреспондент LIGA.net.

Князев отметил, что больше всего таких заявлений подано в Киеве а также в Закарпатской и Днепропетровской областях. Также заявления зарегистрированы в Полтавской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.

Реклама

В понедельник же, 28 января, зарегистрировано 8 уголовных производств.

По словам главы Нацполиции, уже составлено 67 административных протоколов в связи с изготовлением или распространением предвыборной агитации с нарушением законодательства.

Князев напомнил, что по результатам расследований нарушений на предыдущих выборах, Нацполиция направила в суды 131 производство.

Читайте также: Аваков сказал, как должна финансироваться избирательная кампания