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В Николаеве задержали российского агента: сдавал информацию о расположении ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 16:33
В Николаеве задержали российского агента: сдавал информацию о расположении ВСУ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала жителя Николаева, который собирал для России информацию о критической инфраструктуре, оборонных объектах и местах дислокации Вооруженных Сил Украины. Следствие считает, что он был участником целой группировки, которая передавала России разведданные. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.

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По этим объектам затем наносили ракетные и артиллерийские удары. В СБУ сообщили, что речь идет об обстрелах, произошедших в период с 26 по 30 июня.

Задержанному сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины) и готовят дополнительную квалификацию других эпизодов как государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Во время обыска у него нашли взрывчатку, огнестрельное оружие, русскую символику и телефоны с поличным.

В Николаеве задержали российского агента: сдавал информацию о расположении ВСУ

Также установлен житель Одессы, которого российская агентура планировала привлечь к проведению взрывной деятельности на территории города.

Андрей Водяный
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война сбу Николаев
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