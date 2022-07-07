В Николаеве задержали российского агента: сдавал информацию о расположении ВСУ

Служба безопасности Украины задержала жителя Николаева, который собирал для России информацию о критической инфраструктуре, оборонных объектах и местах дислокации Вооруженных Сил Украины. Следствие считает, что он был участником целой группировки, которая передавала России разведданные. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.

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По этим объектам затем наносили ракетные и артиллерийские удары. В СБУ сообщили, что речь идет об обстрелах, произошедших в период с 26 по 30 июня.

Задержанному сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины) и готовят дополнительную квалификацию других эпизодов как государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Во время обыска у него нашли взрывчатку, огнестрельное оружие, русскую символику и телефоны с поличным.

Также установлен житель Одессы, которого российская агентура планировала привлечь к проведению взрывной деятельности на территории города.

В конце июня СБУ задержала экс-депутата от партии Витренко, планировавшего создание "Николаевской народной республики".

Андрей Водяный

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