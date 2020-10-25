В Новой Каховке кандидат в депутаты пришла голосовать с "партийным" пакетом: фото

Убирать пакет женщина отказалась – видимо, не посчитала его слишком "агитационным"

В Новой Каховке Херсонской области, кандидат в депутаты местного горсовета от Херсонской политической партии Наш край Ирина Борзова пришла на избирательный участок для голосования с "одноименным" пакетом, на котором был партийный логотип "Херсонщина. Наш край", сообщает ОПОРА.

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Женщине сделали замечание, но убрать пакет она отказалась – в результате чего наблюдатель был вынужден обратиться в полицию по факту незаконной агитации на избирательном участке в день проведения выборов.

Вместе с тем, о привлечении к административной ответственности Борзовой пока не сообщалось.

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Дарья Мостовая

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