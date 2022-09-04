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В Очакове ракета попала в элеватор: уничтожено несколько тысяч тонн зерна – мэрия

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04.09.2022, 12:36
В Очакове ракета попала в элеватор: уничтожено несколько тысяч тонн зерна – мэрия - Фото
Фото - Правдивый Николаев

Утром в воскресенье, 4 сентября, одна из российских ракет попала в элеватор в городе Очаков (Николаевская область). В результате этого обстрела уничтожено несколько тысяч тонн зерна, рассказал заместитель городского головы Алексей Васьков.

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"Разрушен элеватор в Очакове, уничтожено несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", — рассказал Васьков.

По его словам, пострадавших нет.

  • В минувшее воскресенье, 28 августа, кафиры обстреляли портовую инфраструктуру Николаева , в том числе зерновой элеватор.
  • Украина хочет использовать Николаевский порт для экспорта зерна, но не может этого делать из-за близости к линии фронта и постоянных обстрелов города.
Андрій Водяний
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