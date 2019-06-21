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21.06.2019, 16:22

В Одессе разместили неоднозначные билборды с Кивой: фото

В Одессе разместили неоднозначные билборды с Кивой: фото - Фото
Фото: hromadske.ua

В пресс-службе политика изданию заявили, что не причастны к установке билбордов

В Одессе неизвестные разместили билборды с неоднозначными надписями и изображением сопредседателя партии Оппозиционная платформа — За жизнь Вадима Рабиновича и Ильи Кивы, который баллотируется в Раду по списку этой партии. Об этом сообщает Hromadske.

В частности, на бордах с политиками написано "Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев и Киев-Донецк" и "Что я чувствовал, когда убивал врагов - азарт!"

Надписи размещены в виде цитат из заявлений Кивы.

При этом в пресс-службе политика изданию заявили, что не причастны к установке билбордов в Одессе.

"Они установлены без его ведома и разрешения. Мы сами сейчас ищем, кто это сделал и зачем", - сказал представитель политика.

Пресс-служба Оппозиционной платформы ситуацию пока не комментировала. 

Как известно, Кива является членом Социалистической партии Украины, но на выборах в Раду идет по списку Оппозиционной платформы — За жизнь.

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Теги: выборы, вадим рабинович, илья кива, Оппозиционная платформа
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