В Одессе разместили неоднозначные билборды с Кивой: фото

Фото: hromadske.ua

В Одессе неизвестные разместили билборды с неоднозначными надписями и изображением сопредседателя партии Оппозиционная платформа — За жизнь Вадима Рабиновича и Ильи Кивы, который баллотируется в Раду по списку этой партии. Об этом сообщает Hromadske.

В частности, на бордах с политиками написано "Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев и Киев-Донецк" и "Что я чувствовал, когда убивал врагов - азарт!"

Надписи размещены в виде цитат из заявлений Кивы.

При этом в пресс-службе политика изданию заявили, что не причастны к установке билбордов в Одессе.

"Они установлены без его ведома и разрешения. Мы сами сейчас ищем, кто это сделал и зачем", - сказал представитель политика.

Пресс-служба Оппозиционной платформы ситуацию пока не комментировала.

Как известно, Кива является членом Социалистической партии Украины, но на выборах в Раду идет по списку Оппозиционной платформы — За жизнь.