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В Одессе разоблачен провайдер, он давал доступ к каналам РФ и террористов с Донбасса – ОГП

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 17:28
В Одессе разоблачен провайдер, он давал доступ к каналам РФ и террористов с Донбасса – ОГП - Фото
Фото: ОГП

Нацполиция разоблачила в Одессе провайдера, который предоставлял беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ и террористических организаций ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, несмотря на запрет СНБО, предприятие не блокировало контент государства-агрессора. Его сотрудники настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи имели возможность беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам РФ и временно оккупированных территорий Украины. Услуга по подключению стоила 3000 грн и 250 грн ежемесячной абонплаты.

В ОГП отметили, что компания с 2016 года и по настоящее время принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для государственных учреждений и воинских частей Одесской области.

В офисе предприятия и по местам расположения оборудования правоохранители провели обыски. Изъяты телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика. Также во время обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с "приднестровской республикой", сообщили в ОГП.

Открыто дело по статьям о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и о коллаборационной деятельности.

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Вадим Ребрина
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