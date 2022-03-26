В Одесском облсовете больше нет партии ОПЗЖ. Решение приняли единогласно

Депутатская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла из состава Одесского областного совета. Все 24 депутата подписались под этим решением, сообщает Одесский облсовет.

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Тепер депутаты Одесского областного совета – внефракционные.

"Для исполнения указа президента Украины от 19.02.2022 года №153/2022 "Об приостановлении деятельности отдельных политических партий", фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Одесском областном совете приняла решение о прекращении своей деятельности", — говорится в документе.

18 депутатов из ОПЗЖ вошли в новую депутатскую группу "Наш дом Украина", цель которой – объединить депутатов вокруг идеи мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Анна Чуданова

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