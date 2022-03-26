UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Одесском облсовете больше нет партии ОПЗЖ. Решение приняли единогласно

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 17:44
В Одесском облсовете больше нет партии ОПЗЖ. Решение приняли единогласно - Фото
Одесский облсовет

Депутатская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла из состава Одесского областного совета. Все 24 депутата подписались под этим решением, сообщает Одесский облсовет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное.

Тепер депутаты Одесского областного совета – внефракционные.

"Для исполнения указа президента Украины от 19.02.2022 года №153/2022 "Об приостановлении деятельности отдельных политических партий", фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Одесском областном совете приняла решение о прекращении своей деятельности", — говорится в документе.

18 депутатов из ОПЗЖ вошли в новую депутатскую группу "Наш дом Украина", цель которой – объединить депутатов вокруг идеи мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

 

Анна Чуданова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ОПЗЖ депутаты Одесского облсовета
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 