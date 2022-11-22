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В оккупированном Донецке отправили на фронт инвалида по зрению – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 16:30
В оккупированном Донецке отправили на фронт инвалида по зрению – перехват ГУР - Фото
Российские военнопленные (Фото - открытые источники)

Во временно оккупированной части Донецкой области местная военно-врачебная комиссия отправила на фронт инвалида по зрению. Об этом рассказывает женщина в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны. 

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Женщина говорит, что "в Донецке есть российская ВВК" (военно-врачебная комиссия. – Ред.), которую она хочет привлечь, чтобы опротестовать решение местной комиссии относительно "признанного годным" мужчины с тяжелым заболеванием зрения. 

По ее словам, "у него один глаз и один нерабочий. И он там воспалился, тот глаз. Его сюда прислали, тут его полечили... Человек тупо слепой останется".

При этом местная ВВК, как она говорит, признала его годным, и нужно собрать "все бумажки и анализы", чтобы это решение пересмотрела "российская ВВК в Донецке".

Слушайте также: "Сам в себя стрельну, да и все, денег получу и домой уеду" — перехват разговора оккупанта 

Сергій Бережний
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оккупанты гур перехват телефонный разговор перехват ГУР
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