В оккупированном Донецке отправили на фронт инвалида по зрению – перехват ГУР

Во временно оккупированной части Донецкой области местная военно-врачебная комиссия отправила на фронт инвалида по зрению. Об этом рассказывает женщина в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Женщина говорит, что "в Донецке есть российская ВВК" (военно-врачебная комиссия. – Ред.), которую она хочет привлечь, чтобы опротестовать решение местной комиссии относительно "признанного годным" мужчины с тяжелым заболеванием зрения.

По ее словам, "у него один глаз и один нерабочий. И он там воспалился, тот глаз. Его сюда прислали, тут его полечили... Человек тупо слепой останется".

При этом местная ВВК, как она говорит, признала его годным, и нужно собрать "все бумажки и анализы", чтобы это решение пересмотрела "российская ВВК в Донецке".

Слушайте также: "Сам в себя стрельну, да и все, денег получу и домой уеду" — перехват разговора оккупанта

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.