В оккупированных Херсоне и Скадовске гремят взрывы – Суспильне

Поздно вечером 20 июля в оккупированных Херсоне и Скадовске прозвучали взрывы. Об этом сообщает Суспильне.

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"В Скадовске слышны взрывы и выстрелы, сообщают местные жители, – говорится в сообщении. – В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного".

Телеграм-канал Оперативний ЗСУ сообщил, что в Скадовске горит склад боеприпасов, и опубликовал видео.

Детальная информация о происходящем ожидается.

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Наталия Медведева

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