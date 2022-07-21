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В оккупированных Херсоне и Скадовске гремят взрывы – Суспильне

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 00:33
В оккупированных Херсоне и Скадовске гремят взрывы – Суспильне - Фото
Фото: EPA

Поздно вечером 20 июля в оккупированных Херсоне и Скадовске прозвучали взрывы. Об этом сообщает Суспильне.

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"В Скадовске слышны взрывы и выстрелы, сообщают местные жители, – говорится в сообщении. – В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного".

Телеграм-канал Оперативний ЗСУ сообщил, что в Скадовске горит склад боеприпасов, и опубликовал видео.

Детальная информация о происходящем ожидается.

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Наталия Медведева
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Херсон Скадовск
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