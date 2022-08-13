В оккупированных Мелитополе и Мариуполе слышны взрывы

Во временно оккупированных Мелитополе и Мариуполе слышны взрывы, сообщают в Telegram представители местных администраций.

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"Громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех прилегающих районов и даже населенных пунктов в окрестностях города", – написал мэр Мелитополя Иван Федоров сразу после 16:00.

"Мариуполь. В 15:40 взрыв, который слышал весь город. Все районы", – сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Оба источника намекают, что взрывы не были случайной детонацией. "Не без нас", – написал Андрющенко. Федоров отметил, что "силы сопротивления не дают рашистам ни секунды отдыха".

12 августа сообщалось о ранении в Мелитополе Олега Шостака, соратника гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.

Сергей Бережной

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