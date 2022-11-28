В онлайн-карту пунктов несокрушимости внесли изменения – Офис президента

В онлайн-карту расположения на территории Украины пунктов несокрушимости, где для людей должны быть доступны электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, места отдыха, внесли изменения. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его информации, внесены изменения в карту на сайте nezlamnist.gov.ua.

Теперь на онлайн-карте будут отображаться три основных категории:

1. Пункты несокрушимости – места, организованные областными властями и ГСЧС, которые имеют генератор (для подзарядки гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку.

2. Пункты несокрушимости ответственного бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты.

3. Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии, но не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов.

24 ноября сообщалось, что в Украине заработали 3720 пунктов несокрушимости.

Наталія Медведєва

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