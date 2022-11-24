В Украине заработали 3720 "пунктов несокрушимости": как найти

В Украине заработали 3720 "пунктов несокрушимости", где круглосуточно и безвозмездно должны быть электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, места отдыха. Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он поделился ссылкой на сайт, созданный для поиска "пунктов несокрушимости".

На сайте говорится, что комплектование и функционирование "пунктов несокрушимости" осуществляется "с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления".

Там порекомендовали записать адреса ближайших пунктов в случае аварийного отключения связи или электроэнергии.

Также на сайте можно посмотреть расположение ближайших АЗС, заведений массового питания, супермаркетов, банков.

22 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что если снова будут массированные российские удары и если будет понимание, что за короткое время возобновить электроснабжение не удастся, активизируется работа "пунктов несокрушимости". Там абсолютно бесплатно и круглосуточно будут электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.