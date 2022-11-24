В Украине заработали 3720 "пунктов несокрушимости": как найти
В Украине заработали 3720 "пунктов несокрушимости", где круглосуточно и безвозмездно должны быть электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, места отдыха. Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он поделился ссылкой на сайт, созданный для поиска "пунктов несокрушимости".
На сайте говорится, что комплектование и функционирование "пунктов несокрушимости" осуществляется "с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления".
Там порекомендовали записать адреса ближайших пунктов в случае аварийного отключения связи или электроэнергии.
Также на сайте можно посмотреть расположение ближайших АЗС, заведений массового питания, супермаркетов, банков.
- 22 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что если снова будут массированные российские удары и если будет понимание, что за короткое время возобновить электроснабжение не удастся, активизируется работа "пунктов несокрушимости". Там абсолютно бесплатно и круглосуточно будут электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка.
Комментарии