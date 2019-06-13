В ООН назвали расследования дел Майдана неэффективными

Евромайдан общие виды

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине назвали расследования и судебные рассмотрения дел по преступлениям на Майдане затяжными и неэффективными. Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине в период 16 февраля-15 мая 2019 г, сообщает Укринформ.

"Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследования и судебные производства являются затяжными и неэффективными, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура", - сказала Фрейзер.

Также в докладе отмечается, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в убийствах и нападениях на правозащитников и представителей СМИ. В качестве примера Фрейзер назвала расследования убийств Павла Шеремета и Олеся Бузины.

Кроме того представитель ООН отметила, что не привлечены к ответственности заказчики нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщало Слідство.Інфо, бывший руководитель департамента общественной безопасности МВД Владимир Гриняк, которого судят в Шевченковском райсуде Киева по обвинению в разгоне Майдана в 2014 г, сейчас занимает руководящую должность в Нацгвардии.