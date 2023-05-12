"Запасного плана нет": в ООН не знают, что делать, если РФ выйдет из зернового соглашения

ООН не приготовило "запасной план" на тот случай, если Россия 18 мая выйдет из зернового соглашения. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Голос Америки.

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"У нас нет "плана Б" для Черного моря... Мы же не можем передвинуть море. И мы не можем переместить Босфор ", – сказал Дюжаррик в ответ на вопрос о том, что произойдет, если Россия выполнит свои угрозы и действительно 18 мая выйдет из соглашения.

Голос Америки отмечает, что Россия пытается обосновать свой выход из зерновой инициативы тем, что соглашение дает "одностороннюю выгоду" только Украине. Однако по заявлению посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, "Россия экспортирует зерно и удобрения на том же уровне, если не выше, чем до начала полномасштабного вторжения".

По ее мнению, Россия пытается угрозами и саботажем экспорта зерна из Украины поднять мировые цены на хлеб и заработать на этом.

По данным Стамбульского совместного координационного центра, количество инспекций судов, следующих в Украину и обратно в рамках Черноморской инициативы, упало от среднего дневного показателя 4,4 инспекций на вход и 6,3 на выход в октябре 2022 года до 1,4 на вход и 1,5 на выход в мае 2023 года.

Как заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен, "россияне злоупотребляют процедурами Черноморской зерновой инициативы – сначала не дают судам регистрироваться, а затем срывают их проверки".

11 мая в Стамбуле прошло совещание на уровне заместителей министров обороны Турции, России и Украины, а также представителей ООН, на котором обсуждался вопрос продления Черноморской зерновой инициативы. Министерство обороны Турции сообщило только о факте проведения совещания, но ничего не сказало о его результатах.

СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом были поставлены представителями Украины, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственное аналогичное соглашение.

Россия угрожает 18 мая выйти из зерновой инициативы.

8 мая представители России снова заблокировали работу Черноморской зерновой инициативы, отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции.

9 мая турецкие медиа сообщили о возобновлении работы зернового коридора, который был заблокирован на два дня.

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