В ООН сравнили отказ разблокировать украинские порты с объявлением войны миру

Отказ разблокировать украинские порты станет "объявлением войны" глобальной продовольственной безопасности, считает директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

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Он предупредил, что без украинского зерна, которое невозможно вывезти в необходимом количестве по сухопутным маршрутам, миру угрожает голодная дестабилизация и вынужденная массовая миграция.

"Жизненно важно, чтобы мы смогли открыть эти порты, потому что это касается не только Украины. Речь идет о беднейших из бедных во всем мире, которые находятся на грани голодной смерти в то время, как мы сейчас разговариваем", – заявил Бизли.

Директор ВПП ООН не впервые использует столь сильную лексику, говоря о необходимости деблокады украинских портов. 12 мая он обратился к Путину, заявив, что тот должен разблокировать Одессу и Николаев, если у него есть сердце.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже считает, что Путин сознательно использует продовольствие, прежде всего зерно как оружие против мира.

Андрей Водяный

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