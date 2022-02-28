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В ООН зачитали переписку оккупанта: Мы бьем по всем городам. Даже по мирным жителям

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 20:43

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Генассамблеи ООН зачитал переписку одного из российских солдат, которую он вел со своей матерью перед тем, как его ликвидировали.

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Переписку, по словам Кислицы, сняли со смартфона оккупанта.

Мать спрашивает его, почему он так долго не отвечает. "Вы точно на учениях?" – спрашивает она. Солдат отвечает, что он уже не в Крыму, не на учениях.

"Мама, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно. Мы бьем по всем городам подряд. Даже по мирным жителям. Нам сказали, что они нас будут приветствовать, а они кидаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело", – процитировал Кислица российского военного.

В следующую минуту он был убит, сказал представитель Украины.

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Вадим Ребрина
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Сергей Кислица Россия ООН война
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