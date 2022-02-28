Россия прицельно бьет по жилым кварталам под Киевом: разрушено общежитие и два дома
Россия нанесла удар по нескольким пригородам Киева: разрушено общежитие и два дома. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-центре Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
Ракетный удар был нанесен около 19:00 по Василькову, Белой Церкви и Калиновке. Произошло разрушение пятиэтажного общежития и двух пятиэтажных домов.
К общежитию в Белой Церкви едут три единицы техники спасателей. В места происшествий в других населенных пунктах ГСЧС пока не едет из-за обстрелов.
Также сегодня вечером был авианалет российских войск на Бровары, восточный пригород столицы.
ОБНОВЛЕНО В 21:16. Уточненная информация от ГСЧС. В Белой Церкви уничтоженное общежитие было трехэтажным, деблокировано двух человек, один – под завалами. В Василькове также разрушены общежития. Уточняется информация о людях. Предварительно – дом был отселен.
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