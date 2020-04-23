В ОП пообещали пресс-конференцию Зеленского по итогам года президентства

Президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года своего президентства, но в каком формате, пока неизвестно. Об этом в эфире hromadske заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, пресс-конференция пока не состоялась из-за карантина.
"Но мы и планировали сделать какие-то видеоматериалы, поэтому мы сделали фильм, но пообещали: как только закончится карантин, мы сможем провести пресс-конференцию президента", - сказал Тимошенко.
"Не могу обещать, что это будет марафон, или еще какой-то специальный формат. Но мы проведем пресс-конференцию", - добавил он.