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В ОП пообещали пресс-конференцию Зеленского по итогам года президентства

В ОП пообещали пресс-конференцию Зеленского по итогам года президентства - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
23.04.2020, 19:25

Сейчас Зеленский не может провести это мероприятие из-за карантина, рассказали в Офисе президента

Президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года своего президентства, но в каком формате, пока неизвестно. Об этом в эфире hromadske заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, пресс-конференция пока не состоялась из-за карантина.

"Но мы и планировали сделать какие-то видеоматериалы, поэтому мы сделали фильм, но пообещали: как только закончится карантин, мы сможем провести пресс-конференцию президента", - сказал Тимошенко.

"Не могу обещать, что это будет марафон, или еще какой-то специальный формат. Но мы проведем пресс-конференцию", - добавил он.

  • 10 октября Зеленский на протяжении 14 часов общался с представителями прессы: мероприятие для 300 журналистов в его офисе назвали "пресс-марафоном".
  • 22 апреля в эфире общенациональных телеканалов транслировали фильм "Год президентства Зеленского", подготовленный офисом президента.

Вадим Ребрина
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