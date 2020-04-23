В ОП пообещали пресс-конференцию Зеленского по итогам года президентства

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года своего президентства, но в каком формате, пока неизвестно. Об этом в эфире hromadske заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, пресс-конференция пока не состоялась из-за карантина.

"Но мы и планировали сделать какие-то видеоматериалы, поэтому мы сделали фильм, но пообещали: как только закончится карантин, мы сможем провести пресс-конференцию президента", - сказал Тимошенко.

"Не могу обещать, что это будет марафон, или еще какой-то специальный формат. Но мы проведем пресс-конференцию", - добавил он.

10 октября Зеленский на протяжении 14 часов общался с представителями прессы: мероприятие для 300 журналистов в его офисе назвали "пресс-марафоном".

22 апреля в эфире общенациональных телеканалов транслировали фильм "Год президентства Зеленского" , подготовленный офисом президента.