В ОПОРЕ рассказали, какие партии чаще всего "клонируют"

В выборах в Верховную Раду участвует большое количество тематических двойников. Об этом сообщила председатель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Укринформ.
Она отметила, что это не всегда одноименные кандидаты, а те кандидаты, которые часто злоупотребляют правом, используя именные названия общественных организаций, частных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, которые имитируют названия политических партий.
"В целом мы зафиксировали таких двойников в 55-ти из 199-ти одномандатных мажоритарных округов против партии Слуга народа, потому что обычно, когда имитируют, используют рейтинговые партии, которые имеют шанс стопроцентно пройти в парламент", - сказала Айвазовская.
На втором месте по количеству "клонов", по словам главы ОПОРЫ, - партия Голос. Ее двойники зафиксированы в шести округах.
Как отметила Айвазовская, сейчас, по данным Нацполиции, 97 человек уже опрошены по статье, касающейся препятствования избирательному праву путем обмана, имитации названий, изменения фамилии.
По данным ОПОРЫ, в Верховную Раду в мажоритарных округах баллотируется 24 идентичных кандидата-двойника.
Сегодня Айвазовская сообщила, что избирательный кодекс может быть обжалован из-за нарушения регламента при его принятии.