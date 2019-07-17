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17.07.2019, 21:18

В ОПОРЕ рассказали, какие партии чаще всего "клонируют"

В ОПОРЕ рассказали, какие партии чаще всего "клонируют" - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В мажоритарных округах баллотируется 24 кандидата-двойника

В выборах в Верховную Раду участвует большое количество тематических двойников. Об этом сообщила председатель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Укринформ.

Она отметила, что это не всегда одноименные кандидаты, а те кандидаты, которые часто злоупотребляют правом, используя именные названия общественных организаций, частных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, которые имитируют названия политических партий.

"В целом мы зафиксировали таких двойников в 55-ти из 199-ти одномандатных мажоритарных округов против партии Слуга народа, потому что обычно, когда имитируют, используют рейтинговые партии, которые имеют шанс стопроцентно пройти в парламент", - сказала Айвазовская.

На втором месте по количеству "клонов", по словам главы ОПОРЫ, - партия Голос. Ее двойники зафиксированы в шести округах.

Как отметила Айвазовская, сейчас, по данным Нацполиции, 97 человек уже опрошены по статье, касающейся препятствования избирательному праву путем обмана, имитации названий, изменения фамилии.

По данным ОПОРЫ, в Верховную Раду в мажоритарных округах баллотируется 24 идентичных кандидата-двойника.

Сегодня Айвазовская сообщила, что избирательный кодекс может быть обжалован из-за нарушения регламента при его принятии.

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Теги: Ольга Айвазовская, выборы, двойник, опора
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