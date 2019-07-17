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17.07.2019, 19:37

ОПОРА объяснила, почему Избирательный кодекс могут обжаловать

ОПОРА объяснила, почему Избирательный кодекс могут обжаловать - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Айвазовской, при голосовании за кодекс был нарушен регламент

Избирательный кодекс может быть обжалован из-за нарушения регламента при его принятии, заявила председатель общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время пресс-конференции "Фейки. Цензура. Социальная джинса. Особенности парламентской кампании-2019", передает Укринформ.

"К сожалению, во время голосования за кодекс были нарушения регламента. Потому что правки были проголосованы не просто 17 раз, возвращая в повестку дня, что допустимо, на самом деле, а одним пакетом - 230 голосов одновременно поддержали и эти правки, и во втором чтении в целом кодекс. Это нарушение регламента", - отметила руководитель ОПОРЫ.

Она добавила, что кодекс может обжаловать любая политическая группа в Конституционном суде, что уже происходило с законом о всеукраинском референдуме"

Айвазовская также подчеркнула, что в случае подписания, Избирательный кодекс может вступить в силу только через 9 лет.

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11 июля Рада приняла новый Избирательный кодекс.

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Теги: Ольга Айвазовская, избирательный кодекс, опора, выборы
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