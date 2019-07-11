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11.07.2019, 18:56

Как фракции Рады голосовали за избирательный кодекс: инфографика

Как фракции Рады голосовали за избирательный кодекс: инфографика - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Общественная сеть ОПОРА опубликовала инфографику, в которой подсчитаны голоса "за" от каждой фракции

Сегодня парламент проголосовал новый избирательный кодекс. "За" – 230 голосов.

Общественная сеть ОПОРА опубликовала инфографику, в которой подсчитаны голоса "за" от каждой фракции.

Наименьшее количество нардепов, поддержавших кодекс - в группах Воля народа и Видродження.

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Как сообщалось ранее, новый избирательный кодекс предусматривает открытые списки и проходной барьер на уровне 5%.

Рада рассмотрела все 4568 правок. Ни одна не поддержана.

Кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

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Теги: верховная рада, выборы, избирательный кодекс
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