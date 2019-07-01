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01.07.2019, 14:12

В ОПОРЕ сказали, сколько нардепов снова идут на выборы в Раду

В ОПОРЕ сказали, сколько нардепов снова идут на выборы в Раду - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным ОПОРЫ, "фактически треть из действующих нардепов идет снова по спискам различных партий"

По состоянию на 28 июня фактически две трети действующей Верховной Рады повторно баллотируется на внеочередных выборах 2019 года. Об этом заявил сегодня на брифинге аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Неберикут.

"Относительно структуры списков, структуры тех лиц, которые выдвинуты кандидатами как в многомандатном, так и одномандатных округах - есть 307 народных депутатов, то есть фактически две трети действующей Верховной Рады повторно баллотируется на внеочередных выборах 2019 года", - отметил он.

Аналитик добавил, что "фактически треть из этих нардепов идет снова по спискам различных партий, 192 народных депутата - кандидатами в одномандатных избирательных округах, в основном самовыдвиженцами".

По его словам, возрастной срез похож на выборах 2014 года - доминируют кандидаты от 36 до 59 лет.

Фото: скриншот видео

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.

22 апреля Неберикут заявлял, что наиболее типичными нарушениями избирательного законодательства во время голосования на выборах президента во втором туре были выдача бюллетеней без паспортов, демонстрация уже заполненных бюллетеней и попытки фотографирования бюллетеней.

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Теги: выборы, рада, опора, нардепы, Александр Неберикут
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