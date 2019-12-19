ОПОРА: Рада "дозакрыла" избирательные списки, а не приоткрыла

Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В принятой сегодня, 19 декабря, редакции избирательного кодекса партийные списки стали более "закрытыми", чем следовало из предложений к закону президента Владимира Зеленского. Об этом рассказала журналистам председатель общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Списки, к сожалению, дозакрыли, а не приоткрыли, как предлагал президент в своем вето", - заявила Айвазовская. Это произошло в результате политического консенсуса фракций парламента.

Айвазовская отметила, что, во-первых, при выборах депутатов Рады сохранилась часть партийного списка, первые девять кандидатов, на очередность которых избиратели не смогут повлиять.

Во-вторых, для того, чтобы место кандидата в региональном партийном списке изменилось, ему нужно будет набрать не менее 25% голосов от избирательной квоты (количества голосов, достаточных для получения одного мандата в Раде). Кандидаты, набравшие меньше, сохранят те номера, которые определила партия.

В третьих, сам бюллетень, по словам Айвазовской, устроен так, что избиратели будут голосовать за партию, но могут забыть внести номер кандидата, которого поддерживают, в конце длинного бюллетеня. Из-за этого количество кандидатов, которые получат индивидуальную поддержку и поднимутся в региональном списке, может быть невелико, и список фактически останется закрытым.

Еще одной проблемой нового избирательного кодекса Айвазовская назвала зависимость количества мандатов, распределяемых в регионе, от явки избирателей. По ее словам, это может привести к попыткам "накрутить явку", либо внося в протоколы недостоверные сведения о ней, либо с помощью административного ресурса заставляя людей идти на выборы.