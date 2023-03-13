В освобожденной Харьковской области задержали скрывавшегося в заброшенных домах оккупанта
13.03.2023, 17:34
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В поселке Купянск-Узловой Харьковской области полицейские задержали военнослужащего армии РФ, который после деоккупации Купянского района скрывался в заброшенных домах. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.
При проверке выяснилось, что он – житель Московской области, военнослужащий 27 мотострелковой бригады РФ.
Задержанный рассказал, что после освобождения Вооруженными Силами Украины Купянского района, он скрывался в заброшенных зданиях.
Для выяснения всех обстоятельств россиянина доставили в Купянский отдел полиции.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, в районе Купянска и Кременной противник пытается прорвать оборону ВСУ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии