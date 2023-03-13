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В освобожденной Харьковской области задержали скрывавшегося в заброшенных домах оккупанта

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 17:34
В освобожденной Харьковской области задержали скрывавшегося в заброшенных домах оккупанта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В поселке Купянск-Узловой Харьковской области полицейские задержали военнослужащего армии РФ, который после деоккупации Купянского района скрывался в заброшенных домах. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.

В освобожденной Харьковской области задержали скрывавшегося в заброшенных домах оккупанта

При проверке выяснилось, что он – житель Московской области, военнослужащий 27 мотострелковой бригады РФ.

Задержанный рассказал, что после освобождения Вооруженными Силами Украины Купянского района, он скрывался в заброшенных зданиях.

Для выяснения всех обстоятельств россиянина доставили в Купянский отдел полиции.

  • Как сообщили в Генштабе ВСУ, в районе Купянска и Кременной противник пытается прорвать оборону ВСУ.
Вадим Ребрина
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Харьков деоккупация купянск
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