В освобожденной Харьковской области задержали скрывавшегося в заброшенных домах оккупанта

В поселке Купянск-Узловой Харьковской области полицейские задержали военнослужащего армии РФ, который после деоккупации Купянского района скрывался в заброшенных домах. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.

При проверке выяснилось, что он – житель Московской области, военнослужащий 27 мотострелковой бригады РФ.

Задержанный рассказал, что после освобождения Вооруженными Силами Украины Купянского района, он скрывался в заброшенных зданиях.

Для выяснения всех обстоятельств россиянина доставили в Купянский отдел полиции.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в районе Купянска и Кременной противник пытается прорвать оборону ВСУ.

Вадим Ребрина

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