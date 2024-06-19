Относительно заместителя генпрокурора Вербицкого начато служебное расследование

Андрей Костин отметил, что законодательство не позволяет отстранить заместителя на этом этапе

Дмитрий Вербицкий (Фото: Офис генерального прокурора)

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования относительно своего заместителя Дмитрия Вербицкого, который стал фигурантом журналистского расследования проекта Радио Свобода "Схемы", а впоследствии – расследования Национального антикоррупционного бюро.

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"Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которое продолжается. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку, касающуюся образа его жизни. Кроме этого, знаю, что НАБУ инициировало свое расследование", – заявил Костин.

Генпрокурор сообщил о письме, адресованном спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку – в тексте он обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение ситуации с Вербицким до результатов служебного расследования.

Костин считает, что только после этого "можно будет принимать какие-либо решения".

Чиновник акцентировал, что согласно законодательству он не может отстранить заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.

"У меня был разговор с паном Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по поводу ситуации. Он ведет ряд резонансных дел, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении", – заявил Костин.

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7 мая проект "Схемы" опубликовал первый материал о Вербицком: утверждается, что заместитель генпрокурора живет в киевском коттеджном городке "Коник" в таунхаусе, который в шесть раз дешевле рыночной стоимости приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена.

Во втором тексте журналисты проекта опубликовали данные, как утверждается, о девушке Вербицкого Кристине Ильницкой.

По данным "Схем", в 2024 году Ильницкая стала владелицей нового Porsche и трехэтажного коттеджа также в "Конике", а их общая стоимость составляет как минимум 52 млн грн, несмотря на то, что ее совокупный доход за последние десять лет составил чуть более 360 000 грн.

Вербицкий заявил СМИ, что не помогал Ильницкой финансово, но не опроверг, что находится с ней в отношениях – отметил, что они "не носят семейного характера".

18 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила медиа, что НАБУ ведет досудебное расследование о возможном незаконном обогащении заместителя генерального прокурора.

Максимальное наказание по статье о незаконном обогащении – до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Вербицкий стал заместителем генпрокурора в сентябре 2022 года. Раньше работал в прокуратуре Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областей. До перевода в офис генпрокурора в 2020-2022 годах был заместителем председателя Одесской областной прокуратуры.

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