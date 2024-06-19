Щодо заступника генпрокурора Вербицького розпочато службове розслідування

Андрій Костін зазначив, що законодавство не дозволяє відсторонити заступника на цьому етапі

Дмитро Вербицький (Фото: Офіс генерального прокурора)

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо свого заступника Дмитра Вербицького, котрий став фігурантом журналістського розслідування проєкту Радіо Свобода "Схеми", а згодом – розслідування Національного антикорупційного бюро.

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"Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке наразі триває. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу його життя. Окрім цього, знаю, що НАБУ ініціювало своє розслідування", – заявив Костін.

Генпрокурор повідомив про лист на адресу спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука – у тексті він звернув увагу на ці обставини, запропонувавши відкласти обговорення ситуації з Вербицьким до результатів службового розслідування.

Костін вважає, що лише після цього "можна буде ухвалювати якісь рішення".

Посадовець акцентував, що згідно з законодавством він не може відсторонити заступника від виконання обов’язків на етапі службового розслідування.

"Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні", – заявив Костін.

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7 травня проєкт "Схеми" опублікував перший матеріал про Вербицького: стверджується, що заступник генпрокурора живе у київському котеджному містечку "Коник" у таунхаусі, який у шість разів дешевше від ринкової вартості придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена.

У другому тексті журналісти проєкту опублікували дані, як стверджується, про дівчину Вербицького Христину Ільницьку.

За даними "Схем", у 2024 році Ільницька стала власницею нового Porsche і триповерхового котеджу також у "Конику", а їхня загальна вартість становить щонайменше 52 млн грн попри те, що її сукупний дохід за останні десять років, становив трохи більше ніж 360 000 грн.

Вербицький заявив ЗМІ, що не допомагав Ільницькій фінансово, водночас не спростував, що перебуває з нею у стосунках – зазначив, що вони "не носять сімейного характеру".

18 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила медіа, що НАБУ веде досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора.

Максимальне покарання за статтею про незаконне збагачення – до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вербицький став заступником генпрокурора у вересні 2022 року. Раніше працював у прокуратурі Івано-Франківської, Одеської та Миколаївської областей. До переведення в Офіс генпрокурора у 2020-2022 роках був заступником голови Одеської обласної прокуратури.

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