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В ответ на агрессию РФ против Украины. ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 22:31
В ответ на агрессию РФ против Украины. ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына - Фото
Виктор Янукович в России (фото – ЕРА)

Сегодня, 4 августа, Совет Евросоюза принял решение ввести ограничительные меры против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Санкции введены в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Согласно сообщению, решение против Януковичей принято "за их роль в подрыве или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства".

В случае Александра Викторовича санкции введены также "за проведение сделок с сепаратистскими группировками на Донбассе".

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

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Вадим Ребрина
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