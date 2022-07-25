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Лавринович, Грищенко. Экс-министры Януковича получили подозрения за харьковские соглашения

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 14:25
Лавринович, Грищенко. Экс-министры Януковича получили подозрения за харьковские соглашения - Фото
Підписання харківських угод (Фото - пресслужба Кремля)

Бывший министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко получили подозрения в связи с их ролью в подготовке харьковских соглашений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ДБР.

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Оба фигуранта находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

Следствием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и Россией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом России Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову.

"Полностью осознавая последствия подписания этого соглашения, бывший премьер-министр Украины и привлеченные министры создали условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет. Это способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил государства агрессора, использованных под время аннексии АР Крым и Севастополя в 2014 году", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашние власти Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму. В течение 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к такому шагу не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента – 21 апреля 2010 года. В ДБР говорили, что в обмен РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.

В связи с этим бывшие министры подозреваются в государственной измене.

Азаров получил подозрение за харьковские соглашения еще в 2021 году вместе с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

  • 28 января 2021 года ДБР сообщил Януковичу подозрение в измене из-за подписания им в 2010 году харьковских соглашений. В ДБР считают это эпизодом преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.
  • 11 марта СНБО поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6-го созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. На следующий день СБУ возбудила дело.
  • 12 марта экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что Янукович и украинский парламент были вынуждены поддержать харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ.
Андрей Водяный
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александр лавринович грищенко константин харьковские соглашения
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