В партии Голос заменили председателя

Фото: facebook.com/GolosZmin

Сегодня, 24 июля, съезд партии Голос выбрал Святослава Вакарчука председателем партии. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Юлия Клименко, которая ранее возглавляла партию, сосредоточится на работе над экономическим повесткой дня для Голоса.

"Теперь, после завершения избирательной кампании и Тура Перемен, я могу сосредоточиться на развитии партии Голос. Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формирование избирательного штаба и руководство избирательной кампанией, благодаря которой Голос за два месяца с нуля стал парламентской партией", - сказал Вакарчук.

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Центральная избирательная комиссия обработала 99,60% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,17%. В Раду проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За життя, Европейская солидарность, Батькивщина, Голос.