Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В партии Голос заменили председателя

В партии Голос заменили председателя - Фото
Фото: facebook.com/GolosZmin
24.07.2019, 16:50

Юлия Клименко, которая ранее возглавляла партию, сосредоточится на работе над экономическим повесткой дня для Голоса

Сегодня, 24 июля, съезд партии Голос выбрал Святослава Вакарчука председателем партии. Об этом сообщает пресс-служба политсилы. 

Юлия Клименко, которая ранее возглавляла партию, сосредоточится на работе над экономическим повесткой дня для Голоса.

"Теперь, после завершения избирательной кампании и Тура Перемен, я могу сосредоточиться на развитии партии Голос. Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формирование избирательного штаба и руководство избирательной кампанией, благодаря которой Голос за два месяца с нуля стал парламентской партией", - сказал Вакарчук.

Читайте также: Наш премьер с тремя образованиями и докторской диссертацией

Центральная избирательная комиссия обработала 99,60% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,17%. В Раду проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За життяЕвропейская солидарностьБатькивщинаГолос.

Напишите нам
голос Святослав Вакарчук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 