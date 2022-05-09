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В Пентагоне увидели признаки принудительной депортации украинцев в Россию

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 22:57
В Пентагоне увидели признаки принудительной депортации украинцев в Россию - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Минобороны США "увидело признаки" перемещения украинцев в Россию "против их воли". Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

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"Мы определенно видели признаки того, что украинцев переселяют из Украины в Россию", – подчеркнул он.

Кирби отреагировал на заявления украинских чиновников о том, что 1,2 млн украинцев в настоящее время депортированы в Россию и содержатся в "фильтрационных" лагерях.

Представитель Пентагона добавил, что не может назвать количество украинцев, которые были перемешены в Россию, количество лагерей и условия в них. По его словам, существуют доказательства, что украинцев увозят против их воли.

Кирби назвал "бессовестными" действия России и подчеркнул, что это "поведение безответственного государства".

Читайте также: Появились первые видео из фильтрационных лагерей, которые российские оккупанты устроили для украинцев из Мариуполя и соседних населенных пунктов.

Яна Катасонова
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