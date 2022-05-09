В Пентагоне увидели признаки принудительной депортации украинцев в Россию

Минобороны США "увидело признаки" перемещения украинцев в Россию "против их воли". Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы определенно видели признаки того, что украинцев переселяют из Украины в Россию", – подчеркнул он.

Кирби отреагировал на заявления украинских чиновников о том, что 1,2 млн украинцев в настоящее время депортированы в Россию и содержатся в "фильтрационных" лагерях.

Представитель Пентагона добавил, что не может назвать количество украинцев, которые были перемешены в Россию, количество лагерей и условия в них. По его словам, существуют доказательства, что украинцев увозят против их воли.

Кирби назвал "бессовестными" действия России и подчеркнул, что это "поведение безответственного государства".

Читайте также: Появились первые видео из фильтрационных лагерей, которые российские оккупанты устроили для украинцев из Мариуполя и соседних населенных пунктов.

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.