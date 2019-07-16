В Первомайске найден мертвым кандидат в нардепы - полиция

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Сегодня, 16 июля, около 19:30 в Первомайске в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты, с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В полиции пишут, что главная версия - самоубийство: рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно предполагается, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

По данному факту начато уголовное дело, как того требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия.

На странице Facebook гражданской сети ОПОРА сообщили, что погибший - Василий Мосякин, который баллотировался по 132 избирательному округу от Оппозиционного блока, он был директором местного КП Флора.

15 июля полиция открыла уголовное производство по факту угрозы убийством одному из кандидатов в депутаты в Шепетовке Хмельницкой области.