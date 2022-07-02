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В плену оккупантов находятся восемь глав городов, сел и поселков

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 21:27
В плену оккупантов находятся восемь глав городов, сел и поселков - Фото
Российский оккупант с символикой вторжения в Украину (фото - ЕРА)

По состоянию на 2 июля в плену российских оккупантов находятся восемь глав городов, сел и поселков Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

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Согласно сообщению, информация об освобождении Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась.

Сейчас в плену россиян находятся:

  • Евгений Матвеев – Днепрорудненский городской голова (Запорожская область)
  • Александр Шмыголь – Вильховский сельский голова (Луганская область)
  • Александр Бабич – Голопристанский городской голова (Херсонская область)
  • Игорь Колыхаев – Херсонский городской голова
  • Валентина Костенко – Великокопановский сельский голова (Херсонская область)
  • Дмитрий Ляхно – Горностаевский поселковый голова (Херсонская область)
  • Сергей Хильченко – Крестовский сельский голова (Херсонская область)
  • Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова (Донецкая область)

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Вадим Ребрина
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