В плену оккупантов находятся восемь глав городов, сел и поселков

По состоянию на 2 июля в плену российских оккупантов находятся восемь глав городов, сел и поселков Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

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Согласно сообщению, информация об освобождении Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась.

Сейчас в плену россиян находятся:

Евгений Матвеев – Днепрорудненский городской голова (Запорожская область)

Александр Шмыголь – Вильховский сельский голова (Луганская область)

Александр Бабич – Голопристанский городской голова (Херсонская область)

Игорь Колыхаев – Херсонский городской голова

Валентина Костенко – Великокопановский сельский голова (Херсонская область)

Дмитрий Ляхно – Горностаевский поселковый голова (Херсонская область)

Сергей Хильченко – Крестовский сельский голова (Херсонская область)

Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова (Донецкая область)

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Вадим Ребрина

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