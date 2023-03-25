В Подмосковье горит завод "Фрегат", крупнейший в РФ производитель вторичного свинца
25.03.2023, 22:48
Завод "Фрегат" (фото - росСМИ)
В подмосковном Воскресенске горит цех металлургического завода "Фрегат", который специализируется на производстве вторичного свинца. Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.
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Там сказали, что возгорание произошло в цеху аккумуляторов.
Пропагандисты пишут, что завод "Фрегат" – крупнейший в РФ производитель вторичного свинца. Летом 2022 года завод якобы приостановил свою деятельность.
- 18 марта в Подмосковье, в Долгопрудном произошел пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез".
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