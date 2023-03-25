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В Подмосковье горит завод "Фрегат", крупнейший в РФ производитель вторичного свинца

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 22:48
В Подмосковье горит завод
Завод "Фрегат" (фото - росСМИ)

В подмосковном Воскресенске горит цех металлургического завода "Фрегат", который специализируется на производстве вторичного свинца. Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Там сказали, что возгорание произошло в цеху аккумуляторов.

Пропагандисты пишут, что завод "Фрегат" – крупнейший в РФ производитель вторичного свинца. Летом 2022 года завод якобы приостановил свою деятельность.

  • 18 марта в Подмосковье, в Долгопрудном произошел пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез".
Вадим Ребрина
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Россия пожар завод Фрегат
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