В Подмосковье горит завод "Фрегат", крупнейший в РФ производитель вторичного свинца

В подмосковном Воскресенске горит цех металлургического завода "Фрегат", который специализируется на производстве вторичного свинца. Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Там сказали, что возгорание произошло в цеху аккумуляторов.

Пропагандисты пишут, что завод "Фрегат" – крупнейший в РФ производитель вторичного свинца. Летом 2022 года завод якобы приостановил свою деятельность.

18 марта в Подмосковье, в Долгопрудном произошел пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез".

Вадим Ребрина

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