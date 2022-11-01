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В полиции Финляндии говорят, что у них нет доказательств контрабанды оружия из Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 19:51
В полиции Финляндии говорят, что у них нет доказательств контрабанды оружия из Украины - Фото
Пистолеты-пулеметы МР-5 (Фото: пресс-служба МКЕК)

Полиция Финляндии не подтверждает информацию, изложенную в статье финской национальной телерадиовещательной компании Yle, о том, что якобы оружие, которое разные страны поставляют Украине для сопротивления российскому вторжению, было обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах. Об этом говорится на сайте полиции.

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"У общественности могло сложиться впечатление, что доставленное в Украину оружие оказалось в руках организованной преступности в Финляндии. Национальное бюро расследований не располагает информацией о поставках такого оружия в Финляндию", – говорится в сообщении.

Статья Yle была основана на интервью с детективом-суперинтендантом Кристером Альгреном из НБР.

В бюро говорят, что у полиции нет доказательств того, что поставленное Украине оружие могло быть контрабандой ввезено из страны в Финляндию.

"Мы не знаем фактов, чтобы поставляемое в Украину оружие попало бы в руки преступников в Финляндии", – сказал заместитель директора НБР Маркус Вялимяки.

На сайте финской полиции говорится, что она ежегодно изымает большое количество незаконного оружия у преступников и знает, что отдельные из них заинтересованы в оружии, используемом в зонах боевых действий. У полиции есть информация о том, что в долгосрочной перспективе члены преступных группировок могут попытаться приобрести оружие и в Украине.

"Во всех ситуациях полиция должна заранее учитывать потенциальные риски. В этом случае потенциальный риск был выявлен, но, по крайней мере, на данный момент он еще не реализовался", – сказал чиновник.

  • 30 октября на сайте финской национальной телерадиовещательной компании Yle вышла статья, где утверждается, что оружие, которое разные страны поставляют Украине, было обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах.
  • Министерство внутренних дел Украины заявило, что информация в статье не соответствует действительности.
  • Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины.
Вадим Ребрина
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оружие Финляндия контрабанда
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