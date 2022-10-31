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"Журналист додумал". Финляндия не подтверждает вброс о контрабанде украинского оружия

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 16:16
Пистолеты-пулеметы МР-5 (Фото: пресс-служба МКЕК)

Министерство внутренних дел Украины заявило, что публикация финского издания Yle о контрабанде оружия из Украины в Финляндию не соответствует действительности.

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30 октября на сайте финской национальной телерадиовещательной компании Yle вышла статья, где утверждается, что оружие, которое разные страны поставляют Украине, было обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах.

"МВД Украины немедленно официально начало выяснять правдивость изложенных в этом материале данных у своих финских коллег. Последние опровергли существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории", – говорится в сообщении министерства.

Отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального перемещения оружия из Украины подтвердили правоохранительные органы других стран, указанных в статье.

Для проверки приведенных в интервью фактов МВД Украины направило запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола.

МВД считает, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не отвечает словам представителя полиции, у которого брали интервью".

По информации МВД, издание Yle готовит пространное опровержение собственной статьи.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook написал, что Украина проверила информацию из статьи Yle и по дипломатическим каналам.

"Финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию", – заявил Николенко.

Он считает, что вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – российская дезинформация.

"Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи нашему государству. Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки уголовных элементов", – заявил он.

Андрій Водяний
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оружие мвд Финляндия контрабанда
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