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Информация о торговле Украиной западным оружием оказалась фейком – расследование BBC

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 07:45
Информация о торговле Украиной западным оружием оказалась фейком – расследование BBC - Фото
Запуск Javelin (Иллюстративное фото: ОК "Запад"

Российские пропагандисты утверждают, что украинцы частично продают оружие, полученное в качестве военной помощи от Пентагона, в даркнете, где пользователи могут сохранять полную анонимность. Команда расследователей BBC пришла к выводу, что размещенные в даркнете объявления, которые предлагают купить американское оружие – фейковые.

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Журналисты BBC пообщались с "продавцами" под видом потенциальных покупателей.

Они изучили упомянутые пророссийскими СМИ объявления – в частности, о продаже ПТРК Javelin за $30 000.

Информация о торговле Украиной западным оружием оказалась фейком – расследование BBC

В них "продавцы" действительно обещали поставить натовское оружие любому, кто готов заплатить. Как геотег был указан Киев, однако название столицы на украинском языке было написано неправильно.

Один из "продавцов", часто упоминаемый в российских СМИ, называется Weapons Ukraine. На странице магазина есть упоминание о 32 якобы проведенных им сделках по продаже американских карабинов, пистолетов и другого огнестрельного оружия, которое якобы доставляют анонимным покупателям по всей территории Украины.

BBC обнаружила, что фотографии с объявлений далеко не всегда соответствуют описанию и были сделаны за много лет до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Обратный поиск иллюстраций показал, что изображение карабина М4 было опубликовано одним из российских пользователей соцсетей еще в 2014 году.

Фото другой винтовки, которую рекламирует тот же продавец, нашлось на сайте любителей оружия – и тоже было сделано много лет назад.

Информация о торговле Украиной западным оружием оказалась фейком – расследование BBC

Другой продавец под названием Big Discounts On Weapons, предлагавший купить Javelin и беспилотники американского производства, якобы недавно поставленные Украине, отредактировал несколько старых фотографий, в том числе снимки уже сбитых дронов, и добавил туда название торговой площадки.

Информация о торговле Украиной западным оружием оказалась фейком – расследование BBC

По серийным номерам удалось выяснить, что изображенные на снимках якобы только что поставленные дроны Switchblade 300 были сбиты в Сирии в 2015 и 2016 годах.

Информация о торговле Украиной западным оружием оказалась фейком – расследование BBC

Журналисты BBC попытались связаться с самими "продавцами".

Во время переписки журналисты обратили внимание, что продавец Javelin и Switchblade 300 плохо знает украинский язык. На прямой вопрос об этом "продавец" объяснил, что он якобы из Польши.

Лингвист считает, что сообщения "продавца" пишет русский человек: сообщения, отправленные на украинском языке, были переведены с помощью онлайн-переводчика – не с польского, а с русского.

Второй "продавец"в переписке также допускал грубые ошибки, очевидно автоматически переводя сообщения на украинский уже перед отправкой.

Информация о торговле Украиной западным оружием оказалась фейком – расследование BBC

Специалисты компании KELA, специализирующейся на анализе угроз киберпреступности, пришли к выводу, что объявления о продаже распространяются (а, возможно, и первоначально были созданы) пророссийскими пропагандистскими источниками.

В KELA считают подозрительным, что активность на торговой площадке минимальна (количество сделок невелико), а сама она практически неизвестна даже постоянным пользователям даркнета.

Время появления объявлений о продаже и заявлений прокремлевских СМИ позволяют предположить, что кампания по дезинформации была спланирована и организована централизованно.

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Наталія Медведєва
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