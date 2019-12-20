В полиции отчитались о закрытии 5300 игорных заведений: видео

Фото: npu.gov.ua

Полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений, однако ночью некоторые из них могут снова начать работать. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам начальника управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александра Околита, в Украине всего насчитывалось около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе лотереи, казино и букмекерские конторы, которые также потеряли возможность работать в законном поле.

В то же время Околит говорит, что с прошлой ночи выявлено 179 незаконных игорных заведений. По словам полицейского, их деятельность приостановлена. При этом изъяты 2,3 тысячи единиц компьютерной техники.

Корреспондент LIGA.net уточнил у спикера МВД Артема Шевченко, чем объясняется разница в цифрах: 5300 и 179 заведений. По его словам, часть заведений закрылись сами после обнародования соответствующего постановления правительства, без вмешательства полиции.

На уточняющий вопрос, можно ли сейчас говорить о том, что прекращена деятельность всех игорных заведений, Шевченко ответил: "Нет, 5300 - это те, которые поддаются подсчету".

Однако в полиции подчеркивают, что в ночное время закрытые заведения могут снова начать работу. Такие факты будут пресекаться, говорят правоохранители и просят граждан сообщать об этом по телефону.