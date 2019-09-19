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В полиции ответили, почему не стреляли по захватчику Моста метро

В полиции ответили, почему не стреляли по захватчику Моста метро - Фото
БТР на мосту метро (Фото: пресс-служба МВД)
19.09.2019, 15:52

Отложили этот вариант до изучения всех обстоятельств

Открывать огонь на поражение по бывшему военному Алексею Белько, который перекрыл вчера Мост метро в Киеве, не было необходимости. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко, отвечая на вопрос, почему не открыли огонь на поражение.

"Он открыл огонь по дрону, а не по людям, поэтому не было необходимости. Хотя по некоторым обстоятельствам была возможность принять решение о ведении огня на поражение", - сказал он.

Вчера на месте Крищенко вместе с главой МВД Арсеном Аваковым отложили этот вариант до изучения всех обстоятельств.

"Потом установили с ним (Белько, - ред.) связь, смогли понять некоторые вещи, и потом было принято таким образом завершить эту операцию", - сказал он, рассказывая о вчерашнем штурме.

Вчера полиция сообщала, что Белько угрожал взорвать Мост метро. Сегодня выяснилось, что никакой взрывчатки при нем не было. Также сам Белько на видео допроса отрицает, что, обращаясь к автомобилистам на мосту, угрожал его взорвать.

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арсен аваков мост метро алексей белько
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