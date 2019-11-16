В полицию "для поддержки психического здоровья" введут капелланов

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В структуру Нацполиции "для поддержки психического здоровья" сотрудников будет введена капелланская служба. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с капелланами силовых структур США, сообщает пресс-служба МВД.

Такая идея возникла у министра после общения с Всеукраинским советом церквей.

Аваков подчеркнул, что многие сотрудники органов системы МВД являются участниками боевых действий. "В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильная", - считают в министерстве.

Там напомнили, что капелланская служба внедрена уже в структуру Нацгвардии и Госпогранслужбы. В НГУ даже разработали и изготовили "мобильный комплекс духовной поддержки", что бы это ни значило.

"Нужно также повышать осведомленность сотрудников по этому вопросу и создавать доступные программы для поддержки психического здоровья", - отметил Аваков.

Капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капелланстава в Украине.

Как известно, проблемами психического здоровья занимается специальная отрасль клинической медицины под названием психиатрия. В менее тяжелых случаях люди обычно прибегают к помощи психологов.

Согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг, 56% украинцев доверяют церкви.