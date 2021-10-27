В Польше до конца года откроют новое генконсульство Украины – Кулеба
27.10.2021, 12:08
Дмитрий Кулеба (Скриншот из видео МИД)
В Польше до конца года откроют генконсульство Украины в городе Вроцлав. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.
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Посол Украины в Польше и власти Вроцлава 28 октября подпишут официальный договор о передаче в пользование помещения для генконсульства, заявил Кулеба.
Глава МИД уточнил, что он уже назначил руководителя учреждения и генконсульство начнет работу до конца года.
Также министр добавил, что это не последнее новое представительство Украины, которое откроют в ближайшее время.
СПРАВКА. Генконсульства Украины в Польше работают в Люблине, Кракове, консульский отдел в Варшаве и консульство в Гданьске. Кроме того, у Украины есть 10 почетных консульств в Польше. Всего представительства Украина есть в 13 из 16 воеводств стран.
- 14 октября 2021 года в День защитника отечества на сайте генконсульства России в Харькове было опубликовано поздравление и якобы список российских шпионов. В поздравительном посте говорилось, что "со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине". Позже в генконсульстве сказали, что их аккаунт был взломан.
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