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03.01.2019, 13:48

В Польше назвали событием года захват Россией украинских моряков

В Польше назвали событием года захват Россией украинских моряков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Социологическое исследование показало, что поляки видят агрессию РФ основной международной проблемой минувшего года

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Граждане Польши считают главным международным событием 2018 года - нападение спецназа ФСБ России на корабли ВМС Украины и захват украинских моряков в плен. Об этом свидетельствую результаты опроса польского Центра исследования общественного мнения (CBOS).

До 6% участников опроса назвали войну в Украине основнм событием минувшего года. Поляки упоминали как атаку захват украинскоих кораблей россиянами в Черном море, так и оккупацию Россией Крыма или просто агрессивную международную политику Кремля.

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Согласно данным, как и в предыдущие годы, опрошенным было труднее всего вспомнить событие в международной политике, которое можно было бы назвать событием года. 67% респондентов не помнили ни одного события, еще 5% считали, что ни одно из событий не заслуживает называться самым важным.

Главным событием года в Польше, по словам 40% респондентов, было празднование 100-летия восстановления независимости Польши.

В период с 29 ноября по 9 декабря 942 полякам старше 18 лет задавали открытые вопросы, то есть такие, где они сами формулировали ответ. 

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина". В 10 областях Украины введено военное положение

Сморите также: РФ готовилась к захвату кораблей ВМС больше года - еврокомиссар

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Теги: польша, оккупация крыма, опрос, агрессия рф, нападение на корабли вмс, захват моряков, CBOS
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